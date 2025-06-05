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Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: Повреждены дома, горят автомобили

Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: Повреждены дома, горят автомобили

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