Скотти Барнс узнал о победе в номинации «Лучший новичок НБА-2022» из видео от Винса Картера

Скотти Барнс узнал о победе в номинации «Лучший новичок НБА-2022» из видео от Винса Картера

Легендарный баскетболист «Торонто» Винс Картер отправил форварду команды Скотти Барнсу специальное видеосообщение, в котором поздравил молодого игрока с наградой «Лучший новичок НБА-2022».

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