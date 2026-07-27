Киевское «Динамо» пожаловалось в УЕФА из-за российского флага на матче Лиги Европы

Киевское «Динамо» пожаловалось в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что фанаты греческого клуба ПАОК вывесили флаг России в Польше на первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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