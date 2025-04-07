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Царьград

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Русские учёные придумали замену важному импортному компоненту. Онкологи получат новый источник электронов

Русские учёные придумали замену важному импортному компоненту. Онкологи получат новый источник электронов

Онкологические отделения в России получат новые источники электронов взамен выходящим из строя западным компонентам.

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