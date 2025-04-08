Прогноз погоды в Крыму на 8 апреля 🌨 В Симферополе +6 и небольшой снег В Севастополе +7 и облачно с прояснениями В Евпатории +7 и малооблачно В Черноморском +7 и малооблачно В Джанкое +8 и облачно с прояснениями В Ялте +8 и облачно с прояснениями В Алуште +10 и облачно с прояснениями В Керчи +7 и облачно с прояснениями В Армянске +6 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +7 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +6 и небольшой снег В Феодосии +9 и облачно с прояснениями В Судаке +8 и малооблачно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.