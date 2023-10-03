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В Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение тонущей беременной

В Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение тонущей беременной

Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина наградила ведомственной медалью «Доблесть и отвага» гражданина Турции Имама Аталаева, который спас беременную девушку из реки Ола.

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