В Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение тонущей беременной

Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина наградила ведомственной медалью «Доблесть и отвага» гражданина Турции Имама Аталаева, который спас беременную девушку из реки Ола.
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