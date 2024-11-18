В команде Трампа прокомментировали разрешение Байдена на удары вглубь РФ

Директор по коммуникациям в переходной команде избранного в ноябре президента США Дональда Трампа Стивен Чун прокомментировал решение действующего главы государства Джо Байдена о разрешении Украине наносить ракетные удары вглубь России.
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