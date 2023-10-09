НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    Бедные жители улицы Лермонтова.  На наших улицах тоже растут тополя под благовидным предлогом легких города, и что вл...55 саженцев топол...
  • чвсатпкьл
    Вот тополиного пуха прибудет летом. 😀😀55 саженцев топол...
  • Александр Ляшенко
    Похоже на сборище идиотов.С какой целью, эти ублюдки, накапливали воду? Им за падло сделать прогноз событий на летне-...Ситуация с наполн...

10 октября в Братске состоится концерт-диалог вокальной группы «Афганцы Сибири»

10 октября в Братске состоится концерт-диалог вокальной группы «Афганцы Сибири»

Концерт-диалог патриотической песни «Наследники Победителей» (0+), адресованный подрастающему поколению, состоится 10 октября в 14:30 в ТКЦ «Братск-АРТ» в рамках гастролей вокальной группы «Афганцы Сибири».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх