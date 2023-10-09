10 октября в Братске состоится концерт-диалог вокальной группы «Афганцы Сибири»

Концерт-диалог патриотической песни «Наследники Победителей» (0+), адресованный подрастающему поколению, состоится 10 октября в 14:30 в ТКЦ «Братск-АРТ» в рамках гастролей вокальной группы «Афганцы Сибири».
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