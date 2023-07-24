Военное обозрение

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Врио главы Херсонской области о потерях ВСУ во время попыток переправиться на левый берег Днепра: «Устроили им маленький Бахмут»

Врио главы Херсонской области о потерях ВСУ во время попыток переправиться на левый берег Днепра: «Устроили им маленький Бахмут»

Украинские войска не оставляют попыток переправиться на левый берег реки Днепр и оборудовать там плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

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