Украинские сценарии. Раскрыты планы будущего Незалежной

По мере того как продолжается военная спецоперация российских войск на Украине, реализуются две главные военные цели – окружение украинской группировки в Донбассе (наиболее боеспособные части ВСУ) и окружение Киева как политического центра страны.
По мере того как продолжается военная спецоперация российских войск на Украине, реализуются две главные военные цели – окружение украинской группировки в Донбассе (наиболее боеспособные части ВСУ) и окружение Киева как политического центра страны.
Свежие комментарии