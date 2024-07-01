В ООН заявили о продолжении взаимодействия с радикалами Афганистана

Взаимодействие с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшим к власти в Афганистане, готово продолжить международное сообщество, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло 1 июля на пресс-конференции в Дохе.
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