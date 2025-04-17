Первый двухцилиндровый: ИЖ-58 или просто «Юпитер-1»

Одноцилиндровые модели мотоциклов ИЖ 50-х явно тяготели к эксплуатации на периферии. Чтобы моторизовать также и городских жителей понадобилось создание двухцилиндрового ИЖ-58, вышедшего в серию как «Юпитер-1».
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