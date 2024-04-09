Госдеп одобрил сделку по продаже Украине оборудования для ЗРК на $138 млн

Была продана ЗРК HAWK Phase III Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Украине оборудования для обслуживания ЗРК HAWK Phase III на сумму порядка $138 млн, следует из заявления агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона.