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"Будешь вякать - снимем с должности": О ком рассказал генерал Гурулёв?

"Будешь вякать - снимем с должности": О ком рассказал генерал Гурулёв?

Царьград Фото: Царьград. На этой неделе стало известно, что генерал Андрей Гурулёв может продолжить работу в комитете Госдумы по региональной политике, покинув комитет по обороне.

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Комментарии
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Генрих
И Картаполов и Гурулев одного поля ягоды. Легко сейчас резать правду-матку, когда самое тяжёлое для тебя будет лишь перемещение с одной синекуры в другую...
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6 час.
Владимир Балаев
Забайкальский край и в советское время отличался бедностью, особенно приграничье,  Когда я попал служить в 1979-м, в Борзю, меня поразила эта неприкрытая бедность. По сравнению с Алтайским краем и Якутией, откуда я родом, это был очевидный контраст.  Я уж не говорю по сравнению с Украиной или Прибалтикой... Да и сейчас не на много лучше стало, разве что Чита немножко благоустроилась.  Так что не нужно с больной головы на здоровую, мы все деньги посылали нашим &quot;братьям&quot; - прибалтам, армянам, азербайджанцам, таджикам, узбекам...  Вот они нас усердно отблагодарили и до сих пор гадят как могут.  Теперь вот жирует Москва а средняя полоса России, Нечерноземье так и остаются в остатке, и это несправедливо.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Мадам, радость моя, я вами восхищаюсь,...но и от полевых цветов бывает олергия...
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2 час.
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