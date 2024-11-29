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Царьград

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Куда пропал Григорий Антипенко, звезда сериала "Не родись красивой": Пара ролей за десять лет и запутанная личная жизнь

Куда пропал Григорий Антипенко, звезда сериала "Не родись красивой": Пара ролей за десять лет и запутанная личная жизнь

Куда пропал актёр Григорий Антипенко, звезда сериала "Не родись красивой"? У полюбившегося широкой аудитории артиста - всего пара ролей на ТВ за последние десять лет и весьма запутанная личная жизнь.

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