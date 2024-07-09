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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не может позволить РФ победить

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не может позволить РФ победить

На церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о критической важности предотвращения победы России в конфликте на Украине, назвав такой исход серьезной угрозой для Альянса.

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