Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не может позволить РФ победить

На церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о критической важности предотвращения победы России в конфликте на Украине, назвав такой исход серьезной угрозой для Альянса.
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