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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эммануэль Макрон: «Израиль стал жертвой террористов, он – не нападающая сторона. Поэтому на Олимпиаде будет израильский флаг»

Российские спортсмены допускаются на Олимпийские игры только в нейтральном статусе. Это не касается представителей силовых ведомств, командных видов спорта, а также поддержавших боевые действия.

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