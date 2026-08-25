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«Фламенго» может сделать новое предложение по Луису Энрике из «Зенита», если продаст Плату «Динамо» (O Globo)

«Фламенго» может возобновить работу над трансфером  Луиса Энрике Андре , если  Гонсало Плата перейдет в « Динамо ».

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