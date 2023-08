Гендерный вопрос: американская экс-телеведущая предложила подоить быка Кэри Лейк. Иллюстрация: стоп-кадр / ТК Владимира Корнилова Бывшая телеведущая Кэри Лейк на ярмарке в американской Айове предложила корреспондентам The New York Times и The Washington Post подоить быка.