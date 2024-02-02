Пенсионер отсудил 346 тысяч за черную плесень на стенах

По решению суда пенсионеру из Верхней Пышмы сделают ремонт в доме и заплатят 346 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, пожилой мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на темные влажные пятна и черную плесень на стенах его квартиры.