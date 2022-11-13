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Шикарные данки Зайона Уильямсона, Уилла Бартона и Бэма Адебайо – в десятке лучших моментов дня

Шикарные данки Зайона Уильямсона, Уилла Бартона и Бэма Адебайо – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, который состоялись в субботу, 12 ноября. Топ-10 возглавили данки Зайона Уильямсона («Новый Орлеан»), Уилла Бартона («Вашингтон») и Бэма Адебайо («Майами»).

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