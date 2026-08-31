Правильная осанка: упражнения в домашних условиях

Тимми и Ксю придумали, как сделать зарядку интересной. 123RF/legion-media.ru Родители часто слышат от врачей: «Следите за осанкой ребенка».
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