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7дней.ru

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Правильная осанка: упражнения в домашних условиях

Правильная осанка: упражнения в домашних условиях

Тимми и Ксю придумали, как сделать зарядку интересной. 123RF/legion-media.ru Родители часто слышат от врачей: «Следите за осанкой ребенка».

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