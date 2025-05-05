Балетная труппа и оркестр Большого театра отправятся на гастроли в Китай

Выступления российских коллективов пройдут в Пекине и Шэньчжэне. С 7 по 15 мая в двух городах Китая пройдут гастроли Балетной труппы и оркестра Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, передает пресс-служба учреждения.
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