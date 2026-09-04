В России выросли продажи новых машин

Первый вице-премьер России Денис Мантуров озвучил свежую статистику по авторынку. За восемь месяцев 2026 года в стране реализовано более 940 тысяч новых автомобилей, причем динамика оказалась положительной: рост составил 7%.
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