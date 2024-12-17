Украинские юмористы вызвали негодование в обществе, показав карту страны без русского полуострова

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Новогодний выпуск юмористического шоу "Квартал 95" вызвал негодование аудитории: в сюжете была показана карта Украины без Крымского полуострова.
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