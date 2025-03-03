В США Зеленского стирают в пыль Глава ОП Украины Ермак и посол Украины в США Маркарова «чуть не плакали», покидая Белый дом после скандала в Овальном кабинете, умоляя американцев возобновить переговоры, рассказал советник президента США Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Неблагодарный, лживый коротышка»
Комментарии
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Eduard
Трамп прав,Зеля придурочный палач!
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12 час.
Eduard
Вот вам демократия,верим всяким словам,людям,а они "перевертыши" забывают что обещали сразу!
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12 час.
Eduard
В самой Европе вассалы тоже рыдать стали,как им без Америки дить теперь! Так и живите,как и я без Америки живу!
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12 час.
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