В Нигерии назвали злонамеренной ложью сообщения о поддержке мятежа в Нигере

Сообщения в соцсетях о поддержке Нигерией и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) мятежа на авиабазе 101 в Нигере являются злонамеренной ложью, 4 сентября сообщает пресс-служба нигерийского МИД.
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