Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

АЛ Александр Лагуткин Зато они в НАТО и получили возможность лаять на Россию. Вот пусть сидят без света, тепла и лают или воют на луну.

Вадим Кузнецов У них увеличились статьи расходов, безработным нужно пособие. И надо закупать энергию. А еще надо повышать оборонные расходы, как этого требуют чиновники НАТО. А еще надо строить забор на границе с нами, и охранять его. Лепота!