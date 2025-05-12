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Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

Оценивая состояние финской промышленности, потерявшей доступ к финансовым жилам и бесконечным потокам сырья из России, можно уверенно сделать вывод о степени влияния этих составляющих на общее экономическое развитие среднестатической европейской республики, у которой газификация всего 3%.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Зато они в НАТО и получили возможность лаять на Россию.   Вот пусть сидят без света, тепла и лают или воют на луну.
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6 час.
Вадим Кузнецов
У  них увеличились статьи расходов, безработным нужно пособие. И надо закупать энергию. А еще надо повышать оборонные расходы, как этого требуют чиновники НАТО. А еще надо строить забор на границе с нами, и охранять его. Лепота!
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4 час.
Алексей Тан
Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику=========== А ВОТ сейчас ПОДСЧИТАЙТЕ!!!....  Сколько ЕВРЕЕ-КОММИ... (советиус)... ПЕРЕКАЧАЛИ Российских (РСФСР) ресурсов... через этот СЭВ и &quot;дружеских &quot;&quot;финляндий&quot;&quot;... на ЗАПАД... в те же БАНКИ Уолл стрит... А Коренной Народ РСФСР... ЖИЛ ХУЖЕ, чем проигравшие в ВОВ, в 1945-ом..... АЖ до самого 2013-года.
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2 час.
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