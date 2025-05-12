Оценивая состояние финской промышленности, потерявшей доступ к финансовым жилам и бесконечным потокам сырья из России, можно уверенно сделать вывод о степени влияния этих составляющих на общее экономическое развитие среднестатической европейской республики, у которой газификация всего 3%.
Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Зато они в НАТО и получили возможность лаять на Россию. Вот пусть сидят без света, тепла и лают или воют на луну.
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6 час.
Вадим Кузнецов
У них увеличились статьи расходов, безработным нужно пособие. И надо закупать энергию. А еще надо повышать оборонные расходы, как этого требуют чиновники НАТО. А еще надо строить забор на границе с нами, и охранять его. Лепота!
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4 час.
Алексей Тан
Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику=========== А ВОТ сейчас ПОДСЧИТАЙТЕ!!!.... Сколько ЕВРЕЕ-КОММИ... (советиус)... ПЕРЕКАЧАЛИ Российских (РСФСР) ресурсов... через этот СЭВ и "дружеских ""финляндий""... на ЗАПАД... в те же БАНКИ Уолл стрит... А Коренной Народ РСФСР... ЖИЛ ХУЖЕ, чем проигравшие в ВОВ, в 1945-ом..... АЖ до самого 2013-года.
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2 час.
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