Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram

Новый вид мошенников появился в Telegram – теперь злоумышленники представляются техподдержкой и сообщают потенциальной жертве, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру.
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