Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Этот жопошник явно идиотМинистр иностранн...
  • Юрий Дмитриев
    Да, Зеленский не того полета, и не имеет никакого веса, чтобы встречаться с Путиным. А войну надо прекращать с позици...Россия снова побе...
  • Игорь Прийма
    Просроченный, нелегетимный, наркозависимый паяц "ждёт в Стамбуле" главу СУПЕРДЕРЖАВЫ --- это полный пипец, край ! Хох...Россия снова побе...

Опять двадцать пять. SAS "обеспокоен": китайским авиакомпаниям разрешили летать в Норвегию через Россию

Опять двадцать пять. SAS "обеспокоен": китайским авиакомпаниям разрешили летать в Норвегию через Россию

КОШКИН В современном мире, когда геополитика напоминает игру в шахматы, совмещённую с катанием на американских горках, скандинавские авиакомпании вдруг обнаружили, что их воздушным королевам Boeing и Airbus связали крылья.

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