Опять двадцать пять. SAS "обеспокоен": китайским авиакомпаниям разрешили летать в Норвегию через Россию

КОШКИН В современном мире, когда геополитика напоминает игру в шахматы, совмещённую с катанием на американских горках, скандинавские авиакомпании вдруг обнаружили, что их воздушным королевам Boeing и Airbus связали крылья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии