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СахПресс

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Циклон с Амурской области принесет дожди и ветер на Сахалин

Циклон с Амурской области принесет дожди и ветер на Сахалин

К Сахалину в понедельник подойдет циклон из Амурской области. Уже ночью дожди начнутся на севере острова, а к утру распространятся на центральные и южные районы, сообщили в региональном гидрометцентре.

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