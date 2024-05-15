Украинский президент Владимир Зеленский и его соратники устроили "кровавое шоу", чтобы остаться у власти.
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