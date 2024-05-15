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Медведчук: Зеленский с соратниками устроили кровавое шоу, чтобы сохранить власть

Медведчук: Зеленский с соратниками устроили кровавое шоу, чтобы сохранить власть

Украинский президент Владимир Зеленский и его соратники устроили "кровавое шоу", чтобы остаться у власти.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Виктор Медведчук, украинский политик, а что он делает в России? Пережидает лихое время, а где его борьба с бандеровцами как лидера партии. Да сколько их просто сидят и ждут развязки.
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19 час.

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