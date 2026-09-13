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Аргументы и Факты

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Гигантские потери потрясли ВСУ и НАТО: главная новость СВО 14 сентября

Гигантские потери потрясли ВСУ и НАТО: главная новость СВО 14 сентября

В ночь на 13 сентября под удар попали украинские боевики и военные объекты в Ровненской области. В результате точных прилетов выгорела техника НАТО стоимостью в несколько миллионов долларов.

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