Суд взыскал с фигурантов дела о «Блокадном трамвае» ущерб почти в 190 тысяч

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу о повреждении памятника «Блокадный трамвай» на проспекте Стачек.
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