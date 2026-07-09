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Перед судом предстанет экстремист за подготовку теракта в Подмосковье

Перед судом предстанет экстремист за подготовку теракта в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Бокова*, обвиняемого в подготовке террористического акта, участии в деятельности террористической организации, прохождении террористического обучения и незаконном хранении оружия.

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