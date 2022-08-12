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Гранатометчики ЮВО выполнили учебно-боевые стрельбы под Волгоградом

Гранатометчики ЮВО выполнили учебно-боевые стрельбы под Волгоградом

При помощи установленного на полигоне новейшего модульного комплекса стрельбищного оборудования, оснащенного компьютерами и радиопередающими устройствами, руководители занятий в режиме реального времени вели наблюдение и оценивали результаты стрельбы.

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