Взятки исчисляются миллиардами — пора приравнять тех, кто их берет и даёт к изменникам Родине

В то время как громкие дела о коррупции в последнее время ассоциируются с Министерством обороны, оказывается, что в тишине и без лишней огласки процветает еще более вопиющее взяточничество в рядах правоохранительных органов.
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