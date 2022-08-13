Военное обозрение

3 090 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Попов
    Мечта всех нормальных народов.Экс-конгрессвумен...
  • Mikhail Stepanov
    Да насрать на их нежелание признавать свершившейся факт!В США заявили, чт...
  • Нина Белякова
    Кому-то нужно их признание? Это они трясутся за Аляску - ничего, придет время и она вернется д о м о й!В США заявили, чт...

Глава британской разведки: Несмотря на заявления чиновников Украины ожидать решительных успехов ВСУ на южном направлении нереально

Глава британской разведки: Несмотря на заявления чиновников Украины ожидать решительных успехов ВСУ на южном направлении нереально

Зеленский с военно-политической верхушкой Украины В британской прессе вышел материал, в котором представлены соображения руководителя военной разведки Британии Джеймса (Джима) Хоккенхалла по поводу российско-украинского вооружённого конфликта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх