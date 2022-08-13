Глава британской разведки: Несмотря на заявления чиновников Украины ожидать решительных успехов ВСУ на южном направлении нереально

Зеленский с военно-политической верхушкой Украины В британской прессе вышел материал, в котором представлены соображения руководителя военной разведки Британии Джеймса (Джима) Хоккенхалла по поводу российско-украинского вооружённого конфликта.
Зеленский с военно-политической верхушкой Украины В британской прессе вышел материал, в котором представлены соображения руководителя военной разведки Британии Джеймса (Джима) Хоккенхалла по поводу российско-украинского вооружённого конфликта.
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