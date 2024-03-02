Можно ли вскрывать цинковые гробы с грузом—200: есть ли законный запрет, как устанавливают причину смерти по останкам Елена ГалицкаяТранспортировка умерших бойцов на большие расстояния осуществляется только в цинковых контейнерах.
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