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Можно ли вскрывать цинковые гробы с грузом—200: есть ли законный запрет, как устанавливают причину смерти по останкам

Можно ли вскрывать цинковые гробы с грузом—200: есть ли законный запрет, как устанавливают причину смерти по останкам

Можно ли вскрывать цинковые гробы с грузом—200: есть ли законный запрет, как устанавливают причину смерти по останкам Елена ГалицкаяТранспортировка умерших бойцов на большие расстояния осуществляется только в цинковых контейнерах.

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