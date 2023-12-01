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Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Байкал-Энергией», «Саяны» против «Водника»

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап 2 декабря СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 6.00   3 декабря Саяны – Водник – 9.

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