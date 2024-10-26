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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ред Булл» предложил контракт Колапинто (Sky Sport Italia)

По информации итальянского Sky Sport, руководство системы «Ред Булл» высоко оценивает талант аргентинца и готово предоставить ему место в кокпите болида – речь почти наверняка идет про «РБ», младшую команду.

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