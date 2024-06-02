Театр абсурда
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Театр абсурда

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"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России

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Комментарии
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Александр
А что Америке жалко Бельгию или Польшу? Так она этого и хочет. Россия должна наносить ядерный ответ и по маленькой европейской стране и по Америке одновременно.
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13 час.
М
Мария
Пиндосам нужна война в Европе. Пока они успешно идут к своей цели. Хохлы кончатся - пойдёт Польша, Румыны, Прибалты...Их мечты сбываются. Нашли дураков. К сожалению, мы оказались в роли последних.
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13 час.
Olegus
Не следует себя успокаивать. Европейские элиты безумны на волне сатанизма, а безумцы не ведают страха и не понимают последствий своих действий.
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11 час.

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