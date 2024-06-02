Александр А что Америке жалко Бельгию или Польшу? Так она этого и хочет. Россия должна наносить ядерный ответ и по маленькой европейской стране и по Америке одновременно.

М Мария Пиндосам нужна война в Европе. Пока они успешно идут к своей цели. Хохлы кончатся - пойдёт Польша, Румыны, Прибалты...Их мечты сбываются. Нашли дураков. К сожалению, мы оказались в роли последних.