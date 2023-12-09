Видеообзор главных событий

﻿﻿АВТОВАЗ готовится к перезапуску LADA Largus и кризису Весты, иранская Сайпа отказывается выходить на российский рынок, китайцы анонсируют целую кучу дорогих новинок, средняя стоимость автомобилей без пробега стремительно растет, а ЭРА - ГЛОНАСС «поступает на вооружение» правоохранительных органов.