Выборы президента США в 2024 году названы самыми дорогостоящими в истории страны

По данным Financial Times, выборы президента США в 2024 году стали самыми дорогими в истории США. В общей сложности только штабы двух основных кандидатов потратили на ведение предвыборных кампаний $3,5 млрд.
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