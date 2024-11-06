Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 957 подписчиков

Выборы президента США в 2024 году названы самыми дорогостоящими в истории страны

Выборы президента США в 2024 году названы самыми дорогостоящими в истории страны

По данным Financial Times, выборы президента США в 2024 году стали самыми дорогими в истории США. В общей сложности только штабы двух основных кандидатов потратили на ведение предвыборных кампаний $3,5 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх