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Володин: эффективная работа машиностроителей позволила импортозаместить всю технику для АПК

Володин: эффективная работа машиностроителей позволила импортозаместить всю технику для АПК

Эффективная работа сельхозмашиностроителей в условиях санкций и вызовов позволила полностью заместить импортную технику для АПК отечественной, заявил журналистам Председатель Госдумы Вячеслав Володин на выставке «Агросалон-2026».

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