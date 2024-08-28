Хватит смывать Россию в унитаз Истории!

Михаил Пантюхин

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН МОЛОДЕЦ! А вся эта лоббистская секта-мафия ввозит эту мерзопакостную гниль из сразии и закавказья совершенно целенаправленно, ведь это их солдаты, а армия уже насчитывает от 16,5 миллионов до 20, а может и более, кто из этой армии рядовые, а кто выше и ещё выше один Бог знает! Но эта армия имеет руководство, может даже в пиндостане! Вопросов больше, а ответов нет! Полиция при всех своих достоинствах вместе с Росгвардией справиться не сможет, если эта армия ржавых замыслит бунт, смуту под чутким руководством