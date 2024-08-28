БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    К возвращению к прежним ценностям русского менталитета,есть преграда, азиатско-кавказская миграция,заполонившая город...Как корабль назов...
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Хватит смывать Россию в унитаз Истории!

Хватит смывать Россию в унитаз Истории!

АВТОР: МИХАИЛ ДЕЛЯГИН  https://dzen.ru/a/ZYA4WJKABA_m. Россия тонет в потоке мигрантов, завозимых коррупционерами всех мастей ради замены носителей русской культуры, считающей взятку преступлением - носителями иных культур, видящих в ней нормальную деловую транзакцию.

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Комментарии
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Михаил Пантюхин
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН МОЛОДЕЦ! А вся эта лоббистская секта-мафия ввозит эту мерзопакостную гниль из сразии и закавказья совершенно целенаправленно, ведь это их солдаты, а армия уже насчитывает от 16,5 миллионов до 20, а может и более, кто из этой армии рядовые, а кто выше и ещё выше один Бог знает! Но эта армия имеет руководство, может даже в пиндостане! Вопросов больше, а ответов нет! Полиция при всех своих достоинствах вместе с Росгвардией справиться не сможет, если эта армия ржавых замыслит бунт, смуту под чутким руководством
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11 час.
МП
Михаил Пантюхин
Это все замысленно против России и его коренного народа! Если НАШ ВЕРХОВНЫЙ ОБ ЭТОМ НЕ ЗАДУМАЕТСЯ, то кирдык с песцом нам всем светит! Все мрази повылазят!
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11 час.
M T
Кому нравится - могут продолжать &quot;прения сторон&quot; похабными комментами в МТ и где-то еще. Однако, любому трезвомыслящему ясно, что словесные помои в отношении имеющего мнение, отличное от вашего - ничего не изменят и не улучшат. Прежде всего, потому что, поздно запирать конюшню, когда лошадь украли. Критическая черта, отделяющая страну от национальной катастрофы русского народа, за века не ставшего Нацией - уже пройдена. Ненавистью к чужим, вместо отсутствующей любви к своим - этого не отменишь.
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3 час.

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