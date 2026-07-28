Из Москвы в Адлер отправится первый «Ночной Экспресс»Сегодня, 28 июля, в 17:20 с Казанского вокзала Москвы в торжественной обстановке отправится первый состав «Ночного Экспресса», следующий к черноморскому побережью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии