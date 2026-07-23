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Задержанного на трассе иерея УПЦ МП отпустили домой и вручили повестку на 6 августа

52-летнего клирика Уманской епархии канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), иерея Николая Евтушенко, отпустили домой после нескольких дней пребывания в территориальном центре комплектования.

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