Задержанного на трассе иерея УПЦ МП отпустили домой и вручили повестку на 6 августа

52-летнего клирика Уманской епархии канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), иерея Николая Евтушенко, отпустили домой после нескольких дней пребывания в территориальном центре комплектования.
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