Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Попытка захвата администрации Белграда объясняется геополитическими факторами и направлена на подрыв независимости и суверенитета Сербии, заявил президент страны Александр Вучич в рамках экстренного обращения к нации.
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