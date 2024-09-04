Депутат Шеремет объявил награду за поимку представителя МИД Украины Тихого

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет объявляет награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого из-за его слов в адрес России.
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