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Депутат Шеремет объявил награду за поимку представителя МИД Украины Тихого

Депутат Шеремет объявил награду за поимку представителя МИД Украины Тихого

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет объявляет награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого из-за его слов в адрес России.

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